Врач Тарасенко: «попкорновая болезнь» предполагает страшные интоксикации

В Томске зафиксировали случай так называемой попкорновой болезни, или EVALI. Недуг поражает бронхиолы и проявляется в виде воспаления, образования рубцов. Подробнее рассказал пульмонолог Иван Тарасенко в беседе с « Радио 1 ».

По словам врача, состояние развивается из-за диацетила — ароматизирующего вещества, добавляемого в жидкости для электронных сигарет. Регулярное воздействие компонента на органы дыхания может привести к необратимым повреждениям легочной ткани.

«Некоторые считают, что это безопасно, потому что пахнет малинкой, клубничкой, жвачкой и так далее. Подвох в том, что изначально электронные сигареты создавались якобы для того, чтобы человек мог безболезненно прекратить табакокурение. Такой маркетинг привел к бесконтрольному потреблению», — пояснил медик.

Он также отметил, что некоторые соединения считаются безопасными для пищевого употребления, но их ингаляция недопустима. При EVALI происходят тяжелые отравления, затрагивающие легкие, кровь, почки и печень, добавил «Сiбдепо».