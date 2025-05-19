Врач Тананакина рассказала, что кофе и чай могут мешать усвоению железа

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина поделилась с «Газетой.Ru» информацией о том, что кофе и чай, особенно крепкие, содержат танины — вещества, которые могут мешать усвоению железа.

По словам специалиста, если пить чай во время еды или сразу после, эффект будет наиболее заметен. Важно учитывать, что влияние напитков на усвоение железа зависит от его формы. Так, железо из мяса (гемовое) страдает меньше, а вот усвоение растительного (негемового) железа, которым богаты бобовые, гречка и шпинат, может ухудшиться на 50–70%, если запивать эти продукты чаем. Это особенно актуально для вегетарианцев и людей с предрасположенностью к анемии.

Кофе оказывает аналогичное воздействие из-за схожего состава. Какао и горячий шоколад также могут мешать усвоению железа из-за содержания теобромина. Даже газированные напитки с фосфорной кислотой могут негативно влиять на минеральный обмен, отметила доктор.

Наталия Тананакина подчеркнула, что молочные продукты создают дополнительный барьер для усвоения железа из-за содержания кальция. Поэтому диетологи не рекомендуют сочетать их с мясными или растительными источниками этого минерала в одном приеме пищи.