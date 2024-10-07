Врач Тананакина: недостаток сна может способствовать набору веса

Эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие правила помогут не набрать лишние килограммы при сидячей работе. Так, пищу лучше принимать три-пять раз в день, отметила эксперт в беседе с Life .

Врач также посоветовала обращать внимание на качество сна, недостаток которого может спровоцировать набор веса. Проблемы с ночным отдыхом увеличивают потребление на 400 килокалорий в сутки, пояснила медик.

Кроме того, она рекомендовала следить за размером порций с использованием «метода тарелки». Сладости лучше заменить на фрукты и орехи.