Врач Тананакина: недостаток сна может способствовать набору веса

Эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какие правила помогут не набрать лишние килограммы при сидячей работе. Так, пищу лучше принимать три-пять раз в день, отметила эксперт в беседе с Life.
Врач также посоветовала обращать внимание на качество сна, недостаток которого может спровоцировать набор веса. Проблемы с ночным отдыхом увеличивают потребление на 400 килокалорий в сутки, пояснила медик.
Кроме того, она рекомендовала следить за размером порций с использованием «метода тарелки». Сладости лучше заменить на фрукты и орехи.
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