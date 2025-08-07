Врач Тананакина назвала смещение пупка одним из признаков синдрома Кушинга

Синдром Кушинга — это серьезное заболевание, которое возникает из-за хронического повышения уровня гормона кортизола. Врач-эндокринолог АО «Медицина», кандидат медицинских наук Наталия Тананакина объяснила «Известиям» , как синдром влияет на тело человека.

Специалист отметила, что при синдроме Кушинга жир накапливается в области лица, шеи и верхней части живота, а мышцы брюшной стенки ослабевают. В результате живот становится большим и круглым, а пупок может смещаться в сторону.

Кроме того, болезнь сопровождается быстрым набором веса, гипертонией и другими симптомами. Для диагностики синдрома необходимы анализы на кортизол и АКТГ, а также МРТ или КТ.

Лечение синдрома Кушинга зависит от его причины, часто требуется удаление опухоли. Без лечения болезнь может привести к тяжелым осложнениям, предупредила Тананакина.