Врач Тананакина: иногда к ожирению приводят заболевания внутренних органов

Избыточный вес — распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей по всему миру. Часто ожирение связано с неправильным образом жизни, но иногда оно может быть вызвано внутренними заболеваниями. Об этом изданию РИАМО сообщила эндокринолог Наталия Тананакина.
Медик упомянула проблемы, связанные со щитовидной железой (гипотиреоз) или сбоем работы гипофиза.
Как написал сайт kp.ru, ожирение часто провоцируется избытком потребления калорий и низкой физической активностью. Иногда оно развивается из-за применения определенных лекарств. Тананакина также призвала не использовать биологически активные добавки (БАДЫ), поскольку они не обладают подтвержденной эффективностью.
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