Врач Тананакина: иногда к ожирению приводят заболевания внутренних органов

Избыточный вес — распространенная проблема, с которой сталкивается множество людей по всему миру. Часто ожирение связано с неправильным образом жизни, но иногда оно может быть вызвано внутренними заболеваниями. Об этом изданию РИАМО сообщила эндокринолог Наталия Тананакина.