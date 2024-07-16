Врач Табеева: желание съесть после еды сладкое указывает на сахарную зависимость

Желание съесть после еды сладкое и невозможность остановиться указывают на наличие сахарной зависимости. Об этом рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Камиля Табеева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, человеку стоит насторожиться, если после еды, когда голод уже утолен, есть желание съесть что-нибудь сладкое. Также тревожным звоночком станет употребление большого количества десертов на фоне негативных эмоций.

Кроме того, признаком сахарной зависимости нередко становится повышенная раздражительность, отметила Табеева.