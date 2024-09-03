Врач Табеева: ограничительная диета может спровоцировать обострение болезней ЖКТ

Многие люди в рамках диеты прибегают к строгим ограничениям в питании. Редкие приемы пищи могут спровоцировать обострение желудочно-кишечных заболеваний и появление камней в желчном пузыре, рассказала врач-эндокринолог Камиля Табеева в беседе с Lenta.ru.

По словам специалиста, подобный подход приводит к резкому дефициту поступающих в организм жиров и углеводов на фоне избытка белка. Резкое снижение веса — это всегда стресс для организма, из-за чего ухудшается иммунитет, сообщил сайт kp.ru.

Различные диеты особенно опасны для пожилых людей с остеопорозом, при сахарном диабете первого типа и во время беременности, отметила Табеева.

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