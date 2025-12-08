Врач Табаков предупредил, что употребление вейпов тормозит развитие головного мозга у подростков

С 8 по 14 декабря проходит неделя профилактики потребления никотинсодержащей продукции. Врач-методист Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Игорь Табаков рассказал ИА «Время Н» о вреде вейпов и других никотинсодержащих продуктов.

По словам специалиста, электронные средства доставки никотина — это устройства для вдыхания пара с никотином и другими веществами. Они могут выглядеть как коробочки с трубкой или длинные цилиндры. Синтетический никотин, который часто используется в этих устройствах, тормозит развитие головного мозга у подростков, ухудшает память, внимание и способность к обучению, написало НИА «Нижний Новгород».

Табаков подчеркнул, что производители утверждают, будто такие устройства помогают бросить курить. Однако исследования показывают, что вред от вейпов почти такой же, как от обычных сигарет. Вейперы вдыхают пар, который угнетает иммунитет, повреждает легкие, сердце и вызывает когнитивные нарушения.

Врач рекомендовал категорически не использовать электронные никотиновые средства детям, подросткам и беременным. Он также отметил, что 75% вейпов содержат токсичный диацетил, вызывающий хронические болезни легких. Ароматизаторы могут провоцировать аллергию, а пропиленгликоль и глицерин при нагревании разлагаются на канцерогенные вещества.

Советы для отказа от вейпа включают определение мотивации, изучение негативных последствий, установление даты отказа, выявление триггеров курения и изменение привычек. Поддержка близких и специализированных сообществ также может быть полезной.