Врач Сысоева: полный отказ от пищи не поможет похудеть к Новому году

Терапевт Екатерина Сысоева дала советы желающим похудеть к Новому году. Радикальные методы решения проблемы могут только навредить, отметила эксперт в беседе с РИАМО.
По ее словам, отказ от пищи не поможет сбросить вес к праздникам.
«Существует миф, что для похудения нужно голодать. Но это временная мера. После окончания „голодовки“ организм станет активно запасаться впрок», — пояснила врач.
Сысоева рекомендовала разделить приемы пищи на пять раз. В рацион стоит включить продукты, богатые белком. Кроме того, важно уделять время физической активности. Отличный вариант — подъемы по лестнице, добавил сайт KP.RU.
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