Врач Сысоева: полный отказ от пищи не поможет похудеть к Новому году

Терапевт Екатерина Сысоева дала советы желающим похудеть к Новому году. Радикальные методы решения проблемы могут только навредить, отметила эксперт в беседе с РИАМО .

По ее словам, отказ от пищи не поможет сбросить вес к праздникам.

«Существует миф, что для похудения нужно голодать. Но это временная мера. После окончания „голодовки“ организм станет активно запасаться впрок», — пояснила врач.

Сысоева рекомендовала разделить приемы пищи на пять раз. В рацион стоит включить продукты, богатые белком. Кроме того, важно уделять время физической активности. Отличный вариант — подъемы по лестнице, добавил сайт KP.RU.