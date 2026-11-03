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    Врач Светлова предупредила об обострении аллергии на домашнюю пыль зимой

    Зимой люди больше времени проводят в помещениях и реже их проветривают. Это может усилить аллергию на домашнюю пыль, рассказала главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Галина Светлова, сообщает RT.

    Светлова пояснила, что домашняя пыль содержит множество аллергенов. Самые сильные из них — хитиновые оболочки пылевых микроклещей и продукты их жизнедеятельности. В состав пыли также входят частицы кожи и шерсть животных, споры плесени, чешуйки кожи и волосы человека, книжная пыль, аллергены насекомых, текстильные волокна, пух и перья.

    Для профилактики обострений врач посоветовала регулярно проводить влажную уборку, проветривать комнаты и использовать пылесос с HEPA-фильтром, который задерживает мельчайшие частицы аллергенов. Шкафы с книгами и одеждой следует держать закрытыми, чтобы там не скапливалась пыль.

    Также важно устранить протечки в ванной и на кухне: влажность способствует развитию грибковых аллергенов. По словам Светловой, чувствительность к ним чаще встречается у жителей первых и последних этажей, особенно у детей.

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