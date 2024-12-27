Врач Светлаков предупредил, что капли с дексаметазоном повышают давление внутри глаза

Капли с дексаметазоном снижают воспаление, но при этом могут повышать внутриглазное давление. Поэтому важно применять их строго по назначению врача и в течение определенного периода времени. Об этом предупредил офтальмолог Кирилл Светлаков в беседе с News.ru.