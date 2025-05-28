Врач Суворова посоветовала не переусердствовать со стерильностью дома

Аллерголог Валентина Суворова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что излишняя чистоплотность может навредить детскому иммунитету.

Специалист отметила, что в жизни ребенка не должны присутствовать специально созданные стерильные условия. Это может профилактировать появление аллергии, поскольку иммунитет малыша должен постепенно знакомиться с разными веществами.

По словам Суворовой, повлиять на наследственность люди не в силах, однако могут создать благоприятные условия для развития иммунитета у ребенка: обеспечить ему разнообразное питание, длительные прогулки и пребывание на природе.