Врач Суворова посоветовала не переусердствовать со стерильностью дома

Специалист отметила, что в жизни ребенка не должны присутствовать специально созданные стерильные условия. Это может профилактировать появление аллергии, поскольку иммунитет малыша должен постепенно знакомиться с разными веществами.
По словам Суворовой, повлиять на наследственность люди не в силах, однако могут создать благоприятные условия для развития иммунитета у ребенка: обеспечить ему разнообразное питание, длительные прогулки и пребывание на природе.
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