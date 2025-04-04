Врач Суржик указала на распространенность дефицита витаминов B и D весной

Чаще всего у россиян наблюдается недостаток витамина D и группы B. Об этом рассказала диетолог и научный консультант Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатова РАН Александра Суржик в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, особенно подвержены риску нехватки нутриентов те, кто придерживается строгих диет. Ограничивая рацион определенными группами продуктов, такие люди недополучают важные микроэлементы.

«Так как весной многие женщины стремятся „похудеть к лету“ и ограничивают себя в питании, риск недополучить витамины очень высок», — отметила врач.

Она также посоветовала следить за уровнем витаминов вегетарианцам и пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые затрудняют усвоение питательных веществ, добавили «Известия».