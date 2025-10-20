Врач Суренков сообщил о способности стресса влиять на результаты анализа крови

Точность лабораторных анализов может пострадать из-за различных факторов, в том числе из-за стресса. Об этом рассказал врач клинической лабораторной диагностики НМИЦ гематологии Минздрава России Алексей Суренков в беседе с сайтом KP.RU .

По словам специалиста, тревожность и эмоциональное напряжение способны исказить результаты лабораторного исследования. Он рекомендовал приезжать на процедуру за 15–20 минут, чтобы успокоиться.

«Даже самое обыденное переживание, что вы опаздываете на процедуру, мчитесь к врачу в спешке, может привести к искажению показателей анализа», — пояснил медик.

Он добавил, что стресс влияет на уровень гормонов, таких как кортизол, адреналин и норадреналин, которые повышаются при тревоге. В перспективе такое состояние нередко провоцирует повышение гормонов щитовидной железы и уровня лейкоцитов в крови.