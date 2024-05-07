Врач Сумцова: частые головные боли могут указывать на заболевания височно-нижнечелюстного сустава | 360°

Здоровье 07 мая 2024, 16:12 Врач Сумцова: частые головные боли могут указывать на заболевания височно-нижнечелюстного сустава

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Частые головные боли могут быть следствием заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала врач-стоматолог Татьяна Сумцова.

Как пояснила медик, симптомы заболеваний ВНЧС могут варьироваться от легкого дискомфорта до ограничения движений. Болевые ощущения иногда возникают в зоне ушей, плечей и шеи.

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«Каждый случай заболевания ВНЧС уникален, и подход к лечению должен быть индивидуализирован. Например, если причиной дискомфорта является стресс, может потребоваться консультация психолога», — сказала стоматолог.

Когда болезни ВНЧС связаны с прикусом, пациента направляют на консультацию к ортодонту, добавила Сумцова.