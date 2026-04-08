Врач Сулейманов назвал опасные позы с телефоном, которые могут навредить позвоночнику

Смартфоны прочно вошли в нашу жизнь, но привычные позы во время их использования могут быть опасны для здоровья позвоночника. Об этом Life.ru рассказал врач-педиатр, остеопат и специалист по спортивной медицине и ЛФК Тимур Сулейманов.

Он отметил, что долгое нахождение в неестественных позах создает повышенную нагрузку на шею, грудной и поясничный отделы.

Наиболее распространенная поза — наклон головы к экрану. В этом случае нагрузка на шейный отдел увеличивается с пяти до 27 килограммов, что приводит к спазмам мышц, ускоренному износу межпозвонковых дисков и сдавлению нервов. Это может вызвать боль и скованность в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной — онемение в руках.

Вторая поза — сутулость с круглой спиной. В таком положении грудной отдел позвоночника сгибается, лопатки уходят вперед, дыхание становится поверхностным. Возникает мышечный дисбаланс и хроническая усталость.

Третья вредная привычка — держать голову, опираясь на руку или щеку. Это создает асимметрию в шейном отделе, из-за чего перегружаются мышцы и нарушается кровоток.

«Шея запрокинута или вывернута вбок — перегрузка дисков, связок, сосудов и нервов. Опасность: резкая боль, головокружение, онемение», — объясняет Тимур Сулейманов про четвертую позу — лежа на животе с телефоном.

Наконец, пятая поза — телефон на коленях при наклоненном корпусе. В этом случае шея запрокидывается или поворачивается вбок, что создает перегрузку дисков, связок, сосудов и нервов. Нагрузка на диски и связки возрастает, а мышцы кора практически не работают. Длительное пребывание в такой позе может привести к протрузиям и грыжам.