Врач Сухорукова: соус тартар улучшает метаболизм и укрепляет сосуды

По словам медика, продукт, который готовится из зеленого лука, растительного масла и сваренного вкрутую желтка, может стать заменой традиционным приправам вроде майонеза или горчицы. Его ингредиенты не подвергаются термической обработке, благодаря чему сохраняют полезные свойства почти в полном объеме.

«Благодаря своему составу, насыщенному витаминами A, B, E, PP, цинком, железом, фосфором, калием, кальцием, магнием, натрием, соус тартар укрепляет сердце, сосуды, мышцы и иммунитет», — пояснила эксперт.

Она также отметила, что зеленый лук помогает обмену веществ, оливковое масло содержит мононенасыщенные жирные кислоты, а куриные яйца снижают холестерин и поддерживают остроту зрения.