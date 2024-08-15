Врач Сухорукова: сочетание дыни с другими продуктами грозит расстройством желудка

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова посоветовала не есть дыню с другими продуктами. Подобное сочетание может привести к расстройству желудка, отметила медик в беседе с РИАМО .

Она пояснила, что желтые плоды достаточно быстро перевариваются, а вот другая пища за ними «не успевает». В результате у человека появляются тяжесть и вздутие в животе. Еще одно неприятное последствие — нарушение стула.

Врач также напомнила о высоком гликемическом индексе дыни. Именно поэтому пациентам с диабетом стоит отказаться от употребления плода, добавил «Петроград».