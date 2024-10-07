Врач Сухорукова рассказала, что выявить опухоль в кишечнике поможет колоноскопия и копрограмма

Врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова в беседе с NEWS.ru рассказала, что выявить всевозможные опухоли в кишечнике помогут две процедуры — колоноскопия и копрограмма.
С помощью копрограммы можно узнать информацию о наличии в органе инфекций, о нарушении микрофлоры и функционировании пищеварительной системы.
«ОАК — при наличии инфекций или воспалительных процессов количество лейкоцитов, а также уровень С-реактивного белка, могут быть повышены», — добавила медик.
Благодаря колоноскопии врачи оценивают состояние толстой кишки и прямой кишки. Процедура помогает выявить полипы, опухоли и другие изменения в стенках.
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