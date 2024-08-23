Отравление арбузом или дыней сопровождается тошнотой, рвотой, диареей и ознобом. Как помочь организму восстановиться, рассказала гастроэнтеролог Людмила Сухорукова в беседе с РИА «Новости» .

Врач посоветовала увеличить потребление жидкости: негазированной воды, которая может быть слегка подслащенной, или фруктовых компотов. В некоторых случаях подойдут специальные растворы, предотвращающие обезвоживание.

По словам эксперта, не стоит игнорировать продолжительную рвоту. Если симптом сохраняется в течение нескольких часов, необходимо обратиться к медикам. Они остановят рвоту с помощью укола, добавил «Ридус».