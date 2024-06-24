Врач Стребкова рассказала, что чаще всего у детей встречаются пищевая и респираторная аллергии

Существует множество видов аллергий, однако чаще всего дети сталкиваются с двумя: пищевой и респираторной. Об этом «Газете.Ru» рассказала аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» Татьяна Стребкова.

Что касается продуктов, то самыми аллергенными считаются молоко, яйца, орехи, пшеница, рыба. При респираторной аллергии детский организм реагирует на пыльцу растений, пыль, шерсть животных. Во время кожной аллергии ребенок страдает от атопического дерматита и крапивницы.

Полностью избавиться от этой проблемы, по словам Стребковой, практически невозможно, однако есть методы, которые позволяют добиться длительной ремиссии. В самых тяжелых случаях врачи назначают генно-инженерную биологическую терапию.