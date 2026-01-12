Врач Стражеско посоветовала распределять физическую нагрузку в течение недели

Профессор кафедры болезней старения Пироговского Университета Минздрава России Ирина Стражеско посоветовала распределять физическую нагрузку в течение недели. Об этом сообщила « Газета.ru ».

По словам врача, такой подход эффективнее и безопаснее для здоровья, чем двухчасовая тренировка раз в неделю.

«Длительные экстремальные нагрузки могут приводить к структурной и электрической перестройке миокарда, что в отдельных случаях увеличивает риск аритмий», — предупредила медик.

Она посоветовала уделять внимание тренировкам основных групп мышц не реже двух раз в неделю. Также важно оставлять один-два дня для отдыха или легких восстановительных мероприятий вроде прогулок пешком или растяжки.