Врач Станкевич рассказала, что на даче обязательно должны быть антисептики и обезболивающие

На каждой даче обязательно должна быть аптечка с минимальным набором необходимых медикаментов. Об этом «ФедералПресс» рассказала директор по лабораторной медицине, кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

По ее словам, обязательно нужно взять на город йод, обезболивающие средства и антисептики. Кроме того, нужны средства, которые помогут при ранах и ушибах.

Кроме того, нужно тщательно мыть посуду и хорошо прожаривать мясо и рыбу. Наконец, следует пить больше воды, чтобы избежать пищевого отравления.

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