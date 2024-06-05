Врач Станкевич рассказала, что маска и очки способны защитить от аллергии

Летом люди часто жалуются на аллергию на пыльцу, но от нее можно защититься без лекарств. Об этом РИАМО рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.

Она рассказала, что на улице стоит ходить в медицинской маске и очках. Кроме того, окна дома лучше держать закрытыми.

«Дом необходимо максимально изолировать от аллергенов: закройте окна или занавесьте их влажной марлей, проводите полноценную уборку минимум раз в неделю, чаще меняйте постельное белье, уберите „пылесборники“ вроде мягких игрушек и ковров», — отметила врач.

Как добавил сайт KP.RU, маски стоит регулярно менять. Кроме того, врач посоветовала купить кондиционер.