Врач Станкевич: попадание воды в рот при купании может вызвать проблемы с желудком

Проблемы с желудком после купания — один из рисков дачного отдыха. Опасность представляют как обычные пресноводные источники, так и открытые бассейны. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич в беседе с РИАМО .

По ее словам, в таких местах присутствуют микробы от испражнений животных и птиц. При купании необходимо не допустить попадания воды в рот.

«Если этого избежать не удалось, на всякий случай рекомендуется промыть рот чистой водой и принять адсорбент, чтобы снизить вероятность развития инфекции», — пояснила врач.

При появлении тошноты, рвоты и температуры стоит немедленно обратиться за медицинской помощью, добавила эксперт.