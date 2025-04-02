Генетическая предрасположенность к аллергии формируется у ребенка еще до момента зачатия. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Любовь Станкевич в беседе с « Известиями ».

Врач отметила явление скрытой сенсибилизации, когда иммунная система знакомится с аллергеном и начинает выработку специфических антител, однако клинические симптомы остаются незаметными. В случае повторного контакта с аллергеном реакция организма может оказаться весьма серьезной, включая риск развития анафилактического шока.

Эксперт посоветовала заранее проводить тестирование на аллергию. Одним из самых точных и современных методов она назвала исследование «Аллергочип».

«В отличие от стандартных панелей, он позволяет одновременно выявить сенсибилизацию более чем к 300 аллергенам, включая как экстракты, так и отдельные молекулы», — пояснила специалист.

Станкевич подчеркнула, что основными факторами, способствующими развитию аллергии у детей, являются курение матери во время беременности, несбалансированное питание, ослабленный иммунитет и неблагоприятная экология.