Врач Сошников рассказал, что дыхание через рот может привести к «птичьему лицу»

Множество привычек могут ухудшить состояние зубов, но люди редко задумываются об их последствиях. Стоматолог Алексей Сошников в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о некоторых из них.

Например, привычка грызть ногти (онихофагия) приводит к микротрещинам и сколам зубов, повреждению десен. Использование зубов не по назначению (для открытия упаковок) тоже может вызвать трещины в эмали, сколы и стираемость.

Частое употребление продуктов с сахаром провоцирует образование налета и кариеса. Газированные сладкие напитки содержат сахар и углекислоту, разрушающие эмаль. Жевательные конфеты прилипают к зубам и мешают их чистке.

Цитрусовые и другие кислые продукты способствуют эрозии эмали и повышению чувствительности зубов. Адыхание через рот вызывает сухость, способствуя размножению бактерий и кариесу. Оно также может изменить форму лица, сделав его похожим на «птичье».

Если язык постоянно находится в неправильном положении, это может привести к проблемам с прикусом. Например, сформируется открытый прикус, который трудно лечить, добавил доктор.