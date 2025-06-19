Врач Соловьева назвала «опасной привычкой» работу во время отпуска

Врач-психиатр Надежда Соловьева сообщила «Москве 24» , что привычка работать во время отпуска может привести к проблемам с сердцем.

Согласно данным, опубликованным «Газетой.Ru»со ссылкой на совместное исследование HR-холдинга и сервиса по продаже авиабилетов, большинство россиян продолжают думать о работе даже на отдыхе. 75% опрошенных берут с собой в отпуск ноутбук, 33% работают в транспорте, а 18% — в самолете.

По мнению Соловьевой, невозможность расслабиться во время отпуска может быть связана с повышенной тревожностью, которая часто возникает при депрессивном расстройстве или неврозе.

«Заторможенность психических процессов тоже может быть одной из причин. Однако в этом случае человеку сложно переключиться как с работы на отдых, так и наоборот. Такая особенность может быть следствием постковидного синдрома, травм головы, атеросклероза сосудов мозга или нейровоспаления по типу клещевого энцефалита», — отметила врач.

Также она указала на неумение делегировать как на возможную причину работы в отпуске. Это больше относится к личностным проблемам, которые характеризуются повышенной тревожностью и отсутствием доверия.