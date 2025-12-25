Врач Соломатина указала на риск летального исхода у детей при отравлении икрой

По словам врача, нарушение условий хранения и производства может привести к развитию кишечной палочки. Такой продукт особенно опасен для детей, у которых не до конца сформирована иммунная система.

«Если ребенок маленький, то та же диарея, которая доставит небольшой дискомфорт взрослому, может привести к обезвоживанию, потере электролитов, к судорогам у ребенка — и будет вообще летальный исход», — предупредила медик.

Она добавила, что пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями также находятся в группе риска из-за возможных вторичных осложнений.