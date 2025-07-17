Врач Соломатина указала на потенциальный вред сахарозаменителя в мороженом

Диетолог Елена Соломатина поделилась информацией о потенциальном вреде мороженого с сахарозаменителем, передала «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, подсластитель эритрит может оказывать негативное влияние на кровеносные сосуды мозга.

«В овощах и во фруктах, помимо эритрита в природном виде, есть и антиоксиданты, которые не дадут клеткам окислиться. Фактически они становятся противоядием», — пояснила врач.

Соломатина напомнила, что исследования влияния эритрита на организм проводились только в лабораторных условиях. Для окончательных выводов необходимы испытания на человеке, добавил RT.