Врач Соломатина: теория об эффективности кофе для похудения частично верна

Диетолог Елена Соломатина заявила, что воздействие кофеина на разных людей отличается. Для одних напиток станет настоящим энергетиком, тогда как другим он может вовсе не принести ощущения бодрости, передала «Вечерняя Москва».

По словам врача, результат зависит от числа рецепторов, скорости привыкания организма, содержания кофеина в самом напитке и его распада в теле.

Медик также прокомментировала распространенное мнение об эффективности кофе для похудения. Утверждение, отметила эксперт, справедливо лишь частично. В зеленых кофейных зернах присутствует больше хлорогеновой кислоты, чем в обычных. Антиоксидант помогает уменьшить всасывание глюкозы из пищи и побуждает организм активнее использовать накопленный жир. Помимо этого, бодрый человек обычно тратит больше калорий, пояснила Соломатина.