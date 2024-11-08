Врач Соломатина призвала не запивать лекарства молоком, чаем и кофе

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» призвала россиян не запивать лекарственные препараты молоком, чаем, кофе и грейпфрутовым соком.

Запрет на молоко медик объяснила тем, что продукт действует как сорбент и обладает обволакивающим действием. То есть любые молочные продукты уменьшают всасывание активных веществ препарата. В чае и кофе также присутствуют вещества, которые действуют как сорбенты.

«В этих напитках присутствует кофеин, который будет нейтрализовать действие успокоительных препаратов», — уточнила диетолог.

Грейпфрутовый сок, по словам Соломатиной, видоизменяет ферменты печени, в результате чего лекарственная нагрузка становится выше. Этот напиток также не рекомендуется для запивания препаратов.