Врач Соломатина предупредила об опасности регулярного просмотра телевизора во время еды

Регулярный просмотр телевизора во время приема пищи может представлять опасность для здоровья. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, из-за данной привычки в организме перестают вырабатываться нужные для пищеварения вещества. Мозг, концентрируясь на событиях фильма или передачи, запускает другие активные процессы.

Как результат — нарушение процесса выработки гормонов и отсутствие чувства насыщения. Впоследствии человек начинает переедать, пояснила врач.