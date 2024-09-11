Врач Соломатина предупредила об опасности регулярного просмотра телевизора во время еды
Регулярный просмотр телевизора во время приема пищи может представлять опасность для здоровья. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».
По ее словам, из-за данной привычки в организме перестают вырабатываться нужные для пищеварения вещества. Мозг, концентрируясь на событиях фильма или передачи, запускает другие активные процессы.
Как результат — нарушение процесса выработки гормонов и отсутствие чувства насыщения. Впоследствии человек начинает переедать, пояснила врач.
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