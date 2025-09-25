Врач Соломатина предупредила о риске инфаркта из-за крепкого кофе перед сексом

Диетолог Елена Соломатина предупредила об опасности употребления крепкого кофе перед интимной близостью. Об этом сообщил « Абзац ».

Среди возможных последствий медик выделила повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Как пояснила эксперт, напиток активизирует симпатическую нервную систему, а физическая активность усиливает эффект, создавая повышенную нагрузку на организм.

«В зоне риска находятся в том числе молодые люди — все зависит от состояния сосудов. Если у человека в анамнезе есть сахарный диабет или любые другие проблемы сосудистого порядка, вероятность проблем также увеличивается», — отметила врач.

Оптимальная ежедневная доза кофе для здоровых людей — три-четыре чашки, содержащие примерно 300–400 миллиграммов кофеина. Пациентам, страдающим повышенным артериальным давлением, воспалительными заболеваниями желудка, патологиями сердца и сосудов, а также имеющим высокую чувствительность к кофеину, рекомендовано сократить потребление до одной-двух чашек в день.