Врач Соломатина посоветовала не сочетать дыню с мясом и молоком
Диетолог и кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в беседе с «Москвой 24», что дыню не стоит сочетать с мясом и молочными продуктами, так как это может привести к проблемам с желудком и газообразованию.
По словам врача, дыня содержит сахар, поэтому ее потребление должно быть умеренным — достаточно около 200 граммов в день. Идеальным будет употребление лакомства отдельно от других продуктов, особенно от мяса, которое долго переваривается.
«Может нарушиться пищеварение, что приведет к диарее, тошноте, состоянию немотивированной усталости и высыпаниям на коже», — предупредила эксперт.
Диетолог также отметила, что дыня плохо «дружит» с молочными и кисломолочными продуктами. А вот с овощами и фруктами сочетаемость терпимая.