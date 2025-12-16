Врач Соломатина подчеркнула, что завтрак с овощным супом полезен для пищеварения

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в интервью Pravda.Ru подчеркнула, что завтрак с овощным супом полезен для пищеварения и обмена веществ.

Она отметила, что теплое первое блюдо быстро подавляет гормон голода грелин, предотвращая переедание, и стимулирует выработку ферментов, необходимых для нормального пищеварения, написала «Пенза-пресс».

Соломатина подчеркнула, что овощи, содержащие пищевые волокна, способствуют росту полезных бактерий в кишечнике, что улучшает иммунитет и эмоциональное состояние. Микробиом кишечника играет важную роль в общем здоровье, и его состояние напрямую связано с долголетием и снижением риска хронических заболеваний.