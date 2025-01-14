Врач Соломатина: оливковое масло положительно влияет на сердечную мышцу

Врач-диетолог Елена Соломатина сообщила «Москве 24», что оливковое масло полезно для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, особенно для пожилых людей. Оно богато полиненасыщенными кислотами, такими как омега-9, способствующими улучшению работы сердца.
Исследования показали, что регулярное употребление столовой ложки оливкового масла в течение двух недель положительно влияет на состояние сердечной мышцы.
Соломатина подчеркнула важность заботы о сосудах у пожилых людей, так как с возрастом нарушается микроциркуляция крови, что негативно сказывается на состоянии тканей и органов. Диетолог рекомендовала ежедневно добавлять одну ложку оливкового масла сорта extra virgin в пищу, используя его для заправки салатов.
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