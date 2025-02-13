Врач Соломатина: корица поможет избежать переедания при диабете второго типа

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе корицы для людей с диабетом второго типа. Приправа поможет правильно организовать питание, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, при данном заболевании инсулин утрачивает возможность самостоятельно проникать в кровь, что способствует перееданию. Однако корица способна стать эффективным помощником в решении этой проблемы.
Она выступает своего рода проводником, помогающим глюкозе достичь рецепторов и клеток. Благодаря такому процессу, отметила специалист, потребность в сладком снижается, поскольку приправа ускоряет доставку глюкозы, добавила газета «Петербургский дневник».
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