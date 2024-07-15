Врач Солнцева: средиземноморская диета поможет нормализовать сон

Средиземноморское питание с высоким содержанием растительных продуктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов поможет нормализовать сон. Об этом рассказала врач терапевт-диетолог Татьяна Солнцева в беседе с «Газетой.ru».

По словам специалиста, диета также состоит из сезонных овощей, фруктов, зелени и блюд домашнего приготовления с минимальной обработкой. Такой тип питания максимально обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему.

Помимо правильного рациона, способствовать здоровому сну будут активный образ жизни и отказ от употребления напитков с кофеином, отметила Солнцева.