Врач Солнцева призвала включить в рацион разнообразные источники бета-глюканов

Диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук и научный сотрудник лаборатории иммунологии Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Татьяна Солнцева подчеркнула важность сочетания продуктов, содержащих бета-глюканы, сообщил aif.ru .

Речь идет о растворимой клетчатке, способной поддерживать иммунную систему. Отличным вариантом станет каша с грибами — так можно получить и злаковые, и грибные бета-глюканы, пояснила врач.

«Продукты с живыми дрожжами, такие как ферментированные изделия, также богаты бета-глюканами и обладают способностью стимулировать иммунитет», — отметила медик.

Кроме того, специалист рекомендовала ежедневно употреблять примерно 500 граммов фруктов и овощей, добавили «Известия».