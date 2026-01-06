Врач Солнцева отметила, что рыба и морепродукты остаются самыми надежными источниками Омега-3

Омега-3 — это важные жирные кислоты, которые влияют на работу сердца, мозга и иммунной системы. Хотя их можно получить из пищи, не всем это удается на практике. Врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в беседе с KP.RU рассказала, откуда лучше всего получать эти полезные жиры.

Солнцева пояснила, что в растениях Омега-3 содержится не в той форме, которая лучше всего усваивается организмом человека. Для нас наиболее удобной формой Омега-3 являются эйкозапентаеновая (ЭПК) и докозагексаеновая (ДГК) кислоты.

Именно поэтому рыба и морепродукты остаются самыми надежными источниками Омега-3. Растительные продукты, такие как льняное семя, льняное масло и некоторые орехи, могут дополнять рацион, но полностью заменить рыбу они не способны.

Врач добавила, что при употреблении жирной рыбы два раза в неделю дефицит Омега-3 обычно не возникает, однако большинство россиян не доедают ее. В таких случаях некоторым группам людей могут потребоваться добавки.