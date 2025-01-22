Врач Солдаткина: отбеливающие пасты влияют на чувствительность зубов

Частое применение отбеливающих зубных паст может привести к повышению чувствительности зубов. Об этом рассказала стоматолог-терапевт Полина Солдаткина в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, соответствующие средства предназначены не столько для изменения оттенка эмали, сколько для тщательного удаления налета.

«Повреждение эмали при этом не происходит. Но, если ее структура уже нарушена, после использования отбеливающих паст может появиться гиперестезия — повышенная чувствительность зубов», — отметила медик.

Она посоветовала проявлять особую осторожность при использовании паст с высоким содержанием абразивных частиц. Индекс абразивности (RDA) у отбеливающих средств варьируется от 101 до 250 единиц. Чем выше этот показатель, тем больше риск возникновения гиперестезии, добавил сайт KP.RU.