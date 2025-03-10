Врач Солдаткина: отбеливающие пасты можно использовать не чаще раза в неделю

По ее словам, такие пасты предназначены для очищения налета с эмали зубов, а не для изменения их цвета. Если эмаль уже повреждена, применение отбеливающих паст может вызвать повышенную чувствительность зубов (гиперестезию).

Солдаткина особо отметила необходимость осторожного использования паст с высоким содержанием абразивных частиц. Она подчеркнула, что индекс абразивности (RDA) в таких пастах обычно находится в диапазоне от 101 до 250, и чем он выше, тем больше риск появления чувствительности зубов.

По рекомендации стоматолога, использовать отбеливающие пасты можно только после консультации со специалистом и не чаще одного раза в неделю. А поддерживать естественный цвет зубов помогут регулярные визиты к стоматологу два раза в год.