Легочная гипертензия — это коварное заболевание, при котором давление в легочной артерии превышает норму. Подробнее рассказал кардиолог Денис Соколов в беседе с РИАМО .

По его словам, состояние создает опасную нагрузку на сердце и встречается у 1% населения. После 65 лет частота возрастает до 10%, при этом женщины сталкиваются с недугом в четыре раза чаще мужчин.

Как пояснил медик, в большинстве случаев ЛГ развивается на фоне других патологий. Острая форма может возникнуть из-за тромбоэмболии легочной артерии, астматического статуса или сердечной недостаточности. Хроническая форма болезни часто сопровождает пороки сердца, миокардиты, хронические заболевания легких, цирроз печени и системные заболевания соединительной ткани.

Специалист предупредил, что главный признак ЛГ — одышка, которая сначала появляется при физической нагрузке, а затем и в покое. По мере развития болезни пациенты отмечают быструю утомляемость, слабость, головокружения, обмороки.