Врач Собиров рассказал, что варикоз не поддается медикаментозному лечению

Варикоз нельзя вылечить с помощью лекарств. Об этом рассказал врач сервиса СберЗдоровье Захриддин Собиров в интервью сайту Ura.ru .

По словам специалиста, препараты из группы флавоноидов лишь облегчают симптомы заболевания, но не лечат его. На сегодняшний день нет лекарственных средств, которые могут навсегда избавить от варикозного расширения вен.

Собиров объяснил, что длительное отсутствие физической активности приводит к застою крови в венах. Варикозное расширение вен чаще всего передается по наследству и может быть связано с женскими гормонами, беременностью, высокими каблуками и долгим сидением или стоянием на одном месте.

Удаление сосудистых звездочек на ногах возможно только по косметическим показаниям с помощью склеротерапии. При более серьезных проявлениях варикоза требуется хирургическое вмешательство. Наиболее эффективным методом считается эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК), подчеркнул доктор.