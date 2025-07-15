Врач Смирнова сообщила о способности секса снижать тревожность и стресс

Невролог Наталья Смирнова в беседе с « Инфо24 » объяснила, почему половой акт может способствовать лучшему сну. Положительное воздействие обусловлено комплексным влиянием на нервную систему и гормональный фон.

По словам врача, в процессе достижения и после наступления оргазма организм вырабатывает повышенное количество окситоцина и эндорфинов — гормонов, обеспечивающих релаксацию и снижение стрессовых реакций.

«Кроме этого, происходит выброс пролактина, который связан с чувством удовлетворения и способствует засыпанию», — добавила медик.

Также врач отметила способность секса снижать напряжение и тревожность. Наибольший эффект на качество сна оказывает именно достижение пика полового акта.