Врач Смирнова сообщила о способности секса снижать тревожность и стресс

Невролог Наталья Смирнова в беседе с «Инфо24» объяснила, почему половой акт может способствовать лучшему сну. Положительное воздействие обусловлено комплексным влиянием на нервную систему и гормональный фон.
По словам врача, в процессе достижения и после наступления оргазма организм вырабатывает повышенное количество окситоцина и эндорфинов — гормонов, обеспечивающих релаксацию и снижение стрессовых реакций.
«Кроме этого, происходит выброс пролактина, который связан с чувством удовлетворения и способствует засыпанию», — добавила медик.
Также врач отметила способность секса снижать напряжение и тревожность. Наибольший эффект на качество сна оказывает именно достижение пика полового акта.
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