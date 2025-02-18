Врач Смирнова: снижение окситоцина влияет на эмоциональное состояние человека

Окситоцин, известный как «гормон любви», играет важную роль в организме человека. Эндокринолог Скандинавского Центра Здоровья Галина Смирнова рассказала «Газете.Ru» о необходимости окситоцина для здоровья.

Недостаток окситоцина может привести к снижению доверия к окружающим, ухудшению взаимодействия с близкими и повышению риска набора лишнего веса. Исследования также показывают, что окситоцин важен для процесса обучения и запоминания, он усиливает нейронные связи и помогает адаптироваться к новым условиям.

Окситоцин задействован во множестве функций организма, включая роды, лактацию и регуляцию эмоционального состояния. Во время родов он стимулирует сокращение матки, а после родов способствует лактации.

Хотя окситоцин сам по себе не опасен, при неблагоприятных условиях, таких как хронический стресс, воспалительные процессы или дефицит микроэлементов, его уровень может снижаться, влияя на эмоциональное состояние и общее самочувствие.