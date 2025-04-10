Врач Слободянюк: частое умывание и спиртовые лосьоны ухудшают течение акне

Дерматовенеролог и косметолог Оксана Слободянюк предостерегла россиян от самолечения акне. Только врач может подобрать подходящий метод терапии, заявила эксперт в беседе с « Газетой.ru ».

По словам медика, частое умывание вредит коже, поскольку лишает ее защитного барьера и приводит к пересушиванию. Это провоцирует увеличение выработки кожного сала и усугубление заболевания.

«Кроме того, не рекомендуется использовать агрессивные средства, такие как спиртовые лосьоны, дегтярное мыло или перекись водорода. Эти вещества могут сушить кожу, вызывать раздражение и даже ожоги», — предупредила специалист.

Врач также призвала не выдавливать прыщи и комедоны. Такой подход грозит распространением инфекции, образованием рубцов и поствоспалительной пигментации.