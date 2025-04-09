Врач Слободина: скроллинг ленты может обернуться синдромом смартфонного мизинца

Ревматолог Галина Слободина рассказала, к чему может привести частое использование гаджетов и скроллинг ленты. Среди последствий — синдром смартфонного мизинца, пояснила эксперт в беседе с Life.ru .

По ее словам, недуг характеризуется деформацией пальца.

«Если такие сильные и постоянные однообразные движения, то, естественно, здесь могут развиться какие-то контрактуры и изменения сухожилия», — пояснила врач.

Она также отметила, что для сохранения здоровья рук необходима постоянная профилактика. Лечение предполагает использование противовоспалительных препаратов. В запущенных случаях потребуется хирургическое вмешательство.