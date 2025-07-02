Врач Слизова указала на опасность эндометрита для женщин, планирующих беременность

Врач-акушер гинеколог и специалист ультразвуковой диагностики Анастасия Слизова в интервью ИА RuNews24.ru осветила проблему эндометрита — воспаления слизистой оболочки матки. Эндометрит, по словам врача, развивается вследствие инфекции, которая чаще всего передается половым путем.

Слизова подчеркнула, что эндометрит представляет опасность для женщин, планирующих беременность, так как хроническое воспаление может препятствовать зачатию. Для подтверждения диагноза необходимо провести биопсию ткани эндометрия и гистологический анализ полученного образца.

Симптоматика эндометрита зависит от формы и стадии заболевания и может включать боли внизу живота, выделения из половых путей с неприятным запахом, нарушения менструального цикла, повышенную температуру тела и слабость. При хроническом течении заболевание может протекать бессимптомно.

Лечение острого эндометрита, сопровождающегося болевыми ощущениями, проводится в стационаре с назначением антибиотиков. Лечение хронического эндометрита возможно в амбулаторных условиях, также с применением антибактериальной терапии.